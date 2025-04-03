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Barash
В США объяснили отсутствие пошлин против России ранее введенными санкционными ограничениями
Товарооборот между РФ и США, по сути, отсутствует.

Вчера президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин против десятков государств, включая страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии как основных торговых партнёров Вашингтона. Мировой рынок уже крайне негативно реагирует на данные события, аналитики пророчат большие проблемы и чуть ли не глобальную рецессию, ну а те, кто повнимательнее, обратили внимание на отсутствие России в списке вводимых пошлин.

И хотя ничего удивительного в этом нет, но для целого ряда журналистов официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт решила дать ожидаемый ими комментарий. Согласно комментарию Левитт, санкционные ограничения, введённые против России, уже исключают «значимую торговлю» между РФ и США, поэтому России и нет во вчерашнем нашумевшем перечне.

Ровно по той же причине, добавила Левитт, в списке торговых пошлин США отсутствуют Беларусь, Куба и Северная Корея. Канада и Мексика отсутствуют в списке, потому что администрация Трампа уже ранее ввела против них 25-процентные пошлины.

Необходимо отметить, что администрация США считает важным восстановить экономическое взаимодействие с Россией и, в частности, возродить взаимные инвестиции и реализовывать совместные проекты в перспективных областях. Для обсуждения вопросов потепления в двусторонних отношениях с визитом в Вашингтоне находится глава российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Так что отсутствие РФ в перечне торговых пошлин может свидетельствовать в том числе и о последовательности политики новой администрации США в этом вопросе.

#россия #сша #политика #экономика #санкции
Источник: axios.com
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