Комментарии будут даны уже по итогам встреч.

Вчера американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил о том, что глава российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне с целью встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Как выяснилось, источники у CNN в этот раз не ошиблись, поскольку сегодня сам Дмитриев официально подтвердил свой визит в Вашингтон.

По словам Дмитриева, он прибыл в столицу США по поручению президента России, а целью визита является встреча с представителями администрации президента США. Глава РФПИ отметил, что восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном имеет глобальную важность, и что данный процесс при всей его сложности шаг за шагом продвигается.

Дмитриев пообещал дать комментарии по итогам встреч с членами администрации США. Хотя глава РФПИ не уточняет, с кем конкретно ведёт переговоры, но можно с определённой уверенностью заявить, что в них будет участвовать спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, курирующий сейчас со стороны Вашингтона вопросы урегулирования украинского конфликта и стабилизации российско-американских отношений.

Напомним, что Дмитриев обладает большими связями в американском бизнесе и, в частности, хорошо знаком с Уиткоффом. Оба бизнесмена, ныне выполняющих политические задачи, принимали участие в переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии в середине февраля текущего года.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом со стороны США часто стали говорить о важности возобновления диалога с РФ и восстановления между государствами экономических отношений. При этом тема урегулирования украинского конфликта сильно забуксовала, поскольку произошло столкновение с объективной действительностью, в рамках которой часть вовлечённых в данный кризис государств, преимущественно европейских, по тем или иным причинам не желают его урегулирования.