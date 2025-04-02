Для этого, как сообщается, с Дмитриева даже временно сняли санкции.

Процесс нормализации десятилетиями портившихся российско-американских отношений будет крайне трудным и, возможно, очень продолжительным по времени. В этом плане никаких иллюзий быть не должно: слишком много горшков было побито между государствами. Тем не менее, главное, что процесс идёт. Говорить о плодах этого процесса пока рано, но очередной шажок навстречу друг другу Москва и Вашингтон сделали.

Так, согласно сообщению телеканала CNN со ссылкой на источники, глава российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон на переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Именно Уиткофф сейчас курирует российско-американское сближение со стороны США, а Дмитриев известен как человек, который в 1990-е наладил с Уиткоффом прочные связи как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения личных отношений. В свою очередь, и Уиткофф, и Дмитриев участвовали в переговорах России и США в Саудовской Аравии в середине февраля этого года.

Как передаёт CNN, для организации данного визита, являющегося, по сути, ответным визитом российской стороны на неоднократные визиты Уиткоффа в Москву, с Дмитриева временно были сняты наложенные на него Соединёнными Штатами санкции.

О чём будут говорить Дмитриев и Уиткофф и примет ли президент США Дональд Трамп российского переговорщика, как принимал Уиткоффа президент России Владимир Путин, неизвестно. Ясно одно: тема урегулирования украинского конфликта буксует по причине нежелания Киева и Евросоюза принимать объективные условия урегулирования и признавать сложившуюся объективную реальность.

Вероятно, переговоры по большей части будут касаться нормализации двусторонних российско-американских отношений. Как отмечала и российская, и американская стороны, для всего мира выгоднее и безопаснее, если Москва и Вашингтон сотрудничают и ведут диалог. И не согласиться с этой логикой невозможно.