Полностью импортозамещённый МС-21 приступит к ним летом.

Всё, что связано с авиационной техникой, требует не только дублирования, но и многократной проверки всех систем и агрегатов, ведь речь идёт о сложной технике, выполняющей ответственную работу. Программа российского среднемагистрального лайнера МС-21 и так уже затянулась из-за введённых странами Запада антироссийских санкций, поэтому естественно, что производители стараются ускорить процесс там, где это можно сделать безопасно.

Добиться результата можно, используя сразу несколько предсерийных самолётов. Так, сегодня замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков сообщил, что этой весной должны начаться сертификационные полёты частично импортозамещённого лайнера МС-21. План начала сертификационных полётов полностью импортозамещённого МС-21 не меняется: к ним намерены приступить в конце июня или в начале июля этого года.

В похожем режиме проходят и ещё будут проходить сертификационные полёты регионального лайнера SJ-100: в частично импортозамещённом варианте с двигателями российско-французского производства, а также в частично импортозамещённой версии с иностранными системами, но с российскими двигателями ПД-8. Лайнер полностью отечественного производства приступит к сертификации тоже в ближайшие месяцы — до конца весны.

Напоминаем, что гражданская авиация является одной из стратегически важных отраслей промышленности, поэтому замещение импорта в ней является задачей государственного значения, ведь позволить себе остаться без грузопассажирских авиаперевозок страна такого размера, как Россия, не может.