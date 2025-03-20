Европа намерена возрождать собственную промышленность.

Когда в начале марта в Еврокомиссии представили план «перевооружения» Европы, то у многих аналитиков совершенно справедливо, учитывая опыт последних десятилетий, возникло представление о данном событии как о настоящем Клондайке для американского военно-промышленного комплекса (ВПК).

В реальности же, как сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы Еврокомиссии, американскому ВПК, напротив, будет закрыт доступ к плану перевооружения Евросоюза. Вместе с США под европейские ограничения попадут Великобритания и Турция как государства, не состоящие в Европейском союзе.

Из материалов следует, что Евросоюз исключит все закупки вооружений из Соединённых Штатов, Британии и Турции. Поставки оружия из этих стран на европейский рынок в рамках плана перевооружения могут быть открыты только в том случае, если эти государства заключат с Евросоюзом соглашения в области безопасности и обороны.

Идея, согласно комментарию Еврокомиссии, заключается в том, чтобы обеспечить развитие непосредственно европейской оборонной отрасли, которая сильно отстаёт от американской, российской и китайской.

Британские издания уже пишут, что Лондон намерен участвовать в европейском плане перевооружения и будет требовать включения Британии в список государств-поставщиков военной продукции. Полагаем, похожим способом поступят и Соединённые Штаты, для которых европейский рынок за последние десятилетия стал одним из ключевых рынков сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса.