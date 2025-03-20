С некоторых пор Британия не является членом Евросоюза, но участвовать в делах Европы хочет продолжать.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения» Европы, подразумевающий вложение на эти цели 800 млрд евро в течение четырёх лет. По замыслу, этот план, в реализации которого должны участвовать только европейские производители, позволит восстановить европейские компетенции в производстве вооружений и военной техники, которые за последние десятилетия были по большей части утрачены и отданы на откуп Соединённым Штатам.

План амбициозный и, что самое важное, выгодный для производителей оружия. Поучаствовать в разделе данного пирога хочет и Великобритания, которая с недавних пор больше не является членом Евросоюза, но продолжает участвовать в общеевропейской политике. Как передаёт издание The Telegraph, Лондон намерен добиваться того, чтобы британские производители были включены в план перевооружения Евросоюза.

Предполагается, что эта задача будет реализована посредством заключения соглашения между Лондоном и официальным Брюсселем. При этом The Telegraph отмечает, что включению Британии в список поставщиков вооружений для Европы могут воспротивиться другие страны, например, Франция, претендующая со своим развитым ВПК на значительную долю в вышеизложенном плане перевооружения.

В любом случае, процесс будет трудным, поскольку утрата военно-промышленных компетенций в Европе значительная, а без участия США их восстановление в сжатые сроки (а 4 года — это очень мало) не произойдёт. Необходимо не просто выделять деньги, а строить новые предприятия, обучать персонал и получать откуда-то ресурсы, включая энергетические.