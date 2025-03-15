Продлится тестирование около 10 дней.

Серия пошаговых стратегий Heroes of Might & Magic («Герои Меча и Магии») является одной из долгожительниц в игровой индустрии. В этом году ей исполнится тридцать лет, и на протяжении всего этого периода времени разработчики радуют геймеров новинками.

Безусловно, существуют в игровом сообществе и свои сформировавшиеся предпочтения. Так, значительная часть игроков считают Heroes of Might & Magic III вершиной развития серии и не воспринимают ничего, что вышло после. Авторы новинок держат это в уме, поэтому при возможности стараются привлечь внимание именно ретроградов, у которых есть «третьи», и больше им ничего не нужно.

Открыто к этому стремится Heroes of Might & Magic: Olden Era, которая вернёт игроков в мир Энрот, то есть, отправится назад по внутриигровой хронологии, до событий четвёртой номерной части «Героев». Новинка практически сразу привлекла внимание геймеров, и вот, на следующей неделе в ней начнётся закрытое тестирование.

Как сообщила студия Unfrozen, закрытый тест стартует 17 марта и завершится примерно 28 марта. Пока что игрокам дадут опробовать лишь режим «Арена». Чтобы отправить заявку на участие в тестировании, нужно проследовать на страничку Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam и нажать на заветную кнопку «Запросить доступ».

Первоначально Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в Steam по программе раннего доступа. По плану, ранний релиз игры должен состояться во втором квартале текущего года, то есть, в период с 1 апреля по 31 июня включительно.