Глава государства проявляет осторожный оптимизм.

Как уже отмечалось, сейчас между Россией и США происходит что-то, что можно пока робко назвать потеплением в отношениях. Говорить о «разрядке» или нормализации отношений пока рано. Понимают это и в Белом доме, и в Кремле.

В частности, сегодня президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета Безопасности, отметил, что в вопросе восстановления российско-американских отношений началось движение, однако нужно ещё посмотреть, «что из этого получится». Глава российского государства отметил важность усилий, которые новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом прилагает с целью нормализации двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

Одной из тем обсуждения в рамках сегодняшнего заседания Совбеза России будет именно восстановление отношений с Россией

Сейчас между Россией и США происходит так называемая челночная дипломатия, сосредоточенная вокруг украинского кризиса и его возможного мирного урегулирования. В интересах Соединённых Штатов добиться скорейшего урегулирования данного конфликта, потому что затягивание данного процесса ведёт к укреплению российской переговорной позиции при одновременном ослаблении позиции Украины и связанных с ней США.

Между тем на высоком уровне по обе стороны океана поднимаются вопросы необходимости восстановления экономических отношений. Пока что условием и одновременно препятствием для этого является украинский кризис.