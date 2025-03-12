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Barash
В Кремле призвали «не забегать вперёд» в вопросе переговоров по Украине
Сперва Москва дождётся детальной информации от Вашингтона.

Вчера в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины по теме урегулирования текущего конфликта. По итогу переговоров было заявлено о готовности Украины к 30-дневному (с возможностью продления) прекращению огня при условии согласия на это России и о возобновлении поставок ранее обещанного администрацией Джо Байдена вооружения.

На Украине эти заявления восприняли без энтузиазма, отметив, что этот план не подразумевает гарантий безопасности, ну а в России же и вовсе стали сравнивать это предложение с попыткой продвижения очередных «Минских соглашений» в реалиях, когда для России это сейчас по целой совокупности причин — от военных до экономических — совершенно неприемлемо.

В Кремле больше половины суток хранили по этому поводу молчание, и вот, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС призвал «не забегать вперёд» в вопросе как самих переговоров по Украине, так и в вопросе реакции Москвы на вчерашние заявления Киева и Вашингтона.

По словам Пескова, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали предоставить Москве по имеющимся каналам всю подробную информацию о переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Исходить в Кремле будут именно из этой информации, но сначала её, отметил Песков, надо получить.

Напомним, что в июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул российские условия для начала мирных переговоров. Сигналом Киева к готовности к переговорам должны стать два действия: полный вывод ВСУ с конституционных границ России, то есть, включая четыре сейчас не полностью контролируемых региона, а также объявление об отказе от вступления в НАТО. Только после этого Москва, по версии российского высшего политического руководства, готова начинать предметные переговоры с Киевом.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: tass.ru
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