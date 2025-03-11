США донесут подробности до российской стороны и надеются, что Москва ответит взаимностью.

В Саудовской Аравии завершились длительные переговоры между США и Украиной по вопросу мирного урегулирования текущего кризиса. Сначала в Белом доме переговоры охарактеризовали как продуктивные, а вскоре после этого последовали комментарии от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Ермака, Киев озвучил готовность к 30-дневному прекращению огня в зоне боевых действий при условии, что данное предложение будет принято Москвой. Само перемирие при согласии обеих сторон может продлеваться. Параллельно с этим, добавил глава Офиса Зеленского, США возобновят предоставление Украине военной помощи и передачу разведывательной информации.

Рубио, со своей стороны, заявил, что Украина хочет перемирия, и теперь «мяч на стороне России». По словам Рубио, с российской стороны лучшим «жестом доброй воли» станет согласие на прекращение огня. Предложения о прекращении огня, отметил госсекретарь США, будут переданы России для ознакомления.

Напомним, что российская сторона неоднократно отвергала любые планы прекращения огня, не подразумевающие полное выполнение целей специальной военной операции. В данном случае месячное перемирие с возобновлением передачи Украине оружия будет служить лишь в интересах Киева, но не Москвы.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул условие для начала переговоров: вооружённые силы Украины должны быть полностью выведены со всех конституционных территорий России в их полных административных границах. Данный шаг Путин тогда назвал сигналом к готовности Киева к конструктивным переговорам; то есть, принадлежность этих территорий даже не является для РФ темой обсуждения. Кроме того, российское политическое руководство выступает за искоренение первопричин текущего конфликта и его долгосрочное, прочное урегулирование, а не за перемирие ради перемирия.

Из Кремля заявлений по поводу вышеизложенных новостей пока не последовало. В любом случае, дипломатическая работа находится в самом её начале, а боевые действия тем временем не прекращаются. Пока что с российской точки зрения предложения, озвученные Рубио и Ермаком, неприемлемые.