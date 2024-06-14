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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: для завершения конфликта Украина должна полностью вывести войска с административных границ новых регионов России
И выполнить все условия по нейтрализации, демилитаризации и денацификации. По сути, полный ультиматум Киеву.

Когда российская сторона то и дело говорит о готовности к переговорам на реалистичных основаниях и с учётом реалий «на земле», то она говорит об этом, прекрасно понимая, что реалистичные основания и реалии «на земле» таковы, что Россия воспримет это как победу, а Украина и Запад — как поражение. Никакого практического смысла что бы то ни было предлагать Киеву и западным столицам сейчас нет, поскольку трезво смотреть на мир и на происходящие события там не готовы по причине своих необоснованных заносчивости, надменности и высокомерия, но обозначит свою позицию на более широкую аудиторию — на глобальный Юг — всё же нужно.

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Вот её и обозначил сегодня президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД России. По словам главы государства, Россия готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции в случае выполнения Киевом ряда условий.

Во-первых, политическое руководство Украины должно отдать приказ на полный вывод всех войск с административных границ новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ещё раз: с административных границ, а не по линии боевого соприкосновения.

Во-вторых, Киев должен будет выполнить взятые на себя ещё во время переговоров в Стамбуле обязательства по демилитаризации, отказу от идеологии супрематизма (денацификации), а также полностью отказаться от планов по вступлению в НАТО. То есть, стать нейтральным государством.

В случае, если это предложение принято не будет (а в Кремле прекрасно понимают, что принято оно не будет), то, отметил Путин, дальнейшее российское предложение будет ещё более жёстким. Как справедливо напомнил Киеву глава российского государства, изначально Украина вообще-то могла отделаться лишь Крымом — для этого следовало просто-напросто выполнить Минские соглашения. Затем каждое последующее предложение стабильно становилось жёстче и жёстче.

По сути, перед нами ультиматум киевскому руководству. Его, безусловно, отвергнут, в этом нет никаких сомнений, а это значит, что выполнение целей специальной военной операции будет продолжаться силовым методом. А итоговый документ, который рано или поздно придётся подписать Киеву, будет выглядеть гораздо хуже того, что было предложено Путиным сегодня. Смысл сегодняшнего заявления президента России — показать глобальному Югу, что Москва рассуждает логически и готова на мир, но, естественно, на реалистичных условиях, а не на основаниях «хотелок» Киева и Запада, и что это именно Киев и Запад противятся миру.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Путин: штурма Киева в начале СВО не планировалось, это была операция по принуждению к миру
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