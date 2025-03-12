Есть спрос — будет и предложение.

Существует устойчивое мнение, что если та или иная технология используется на протяжении длительного времени, значит, заложенная в неё инженерная мысль была правильной, что подтвердилось временем. Не берёмся судить, насколько такое изречение справедливо по отношению к автомобилям, которые всё-таки склонны к моральному устареванию, но на Ульяновском автомобильном заводе не видят ничего зазорного в том, чтобы в течение 67 лет производить модели автомобилей семейства «УАЗ СГР», широко известных, как «Буханка».

Журналисты «Известий» побеседовали с руководителем Ульяновского автозавода Алексеем Спириным и, в частности, поинтересовались дальнейшей судьбой «Буханок», выпускающихся на заводе без малого семь десятков лет и до сих пор пользующихся спросом. По словам Спирина, спрос на автомобили семейства СГР в России сохраняется по причине их простоты, дешевизны и лёгкости ремонта, поэтому производство данных моделей УАЗа продолжится.

Сколько ещё лет УАЗ будет производить «Буханки», естественно, гадать невозможно, но их востребованность в регионах, а также в зоне проведения специальной военной операции, значительна и неоспорима, так что будет логично предположить, что «Буханка» ещё отметит как минимум семидесятилетие.