США хотят окончания конфликта, Европа — продолжения.

С момента прихода новой администрации США к власти у Вашингтона и его европейских союзников практически сразу возник конфликт интересов по вопросу украинского кризиса. Президент Дональд Трамп и его администрация не только призывают, но и активно приближают мирное урегулирование, тогда как в Европе наглядно и всеми средствами демонстрируют желание затянуть данный кризис ещё дольше.

Углубляться в причину желания Европы выдавать продолжение конфликта как единственный путь к «справедливому» миру нет смысла, поскольку слишком много факторов сложилось, чтобы вызвать именно такое поведение действующих европейских политических элит. В любом случае, в Москве расхождение позиций США и ЕС фиксируют.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что администрация Трампа стремится к урегулированию и считает, что данный конфликт не должен был даже начинаться, тогда как европейские страны, включая Британию, всеми своими действиями демонстрируют намерение к затягиванию конфликта.

Лавров полагает, что заявления, исходящие из европейских столиц, свидетельствуют о желании Европы «поднять ставки» и спровоцировать Трампа и его администрацию к занятию антироссийской позиции.

Напомним, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила «план перевооружения Европы» на сумму в 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Частично этот «план» должен покрыть потребности Украины в вооружениях. Ряд экспертов отмечают, что данный план, по сути, нереализуем, поскольку Европе, чтобы претворить его в жизнь, необходимо предпринять слишком много независящих от неё действий: найти доступные энергоносители, получить дешёвые ресурсы и обзавестись квалифицированными рабочими, которые будут трудиться на оборонных предприятиях.