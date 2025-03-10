В частности, газотурбинных установок для газокомпрессорных станций.

Развитие энергетики в России неразрывно связано с развитием энергетического машиностроения. Особенно очевидным это стало в 2022 году, после чего усилия государства по наращиванию промышленного потенциала стали увеличиваться ударными темпами. В частности, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», объявила о введении в эксплуатацию в Самаре на предприятии ОДК-Кузнецов нового производственного корпуса.

В новом корпусе завода будут производиться детали для применяемых в энергетике индустриальных двигателей, включая газотурбинные. В данном случае речь идёт о производстве газотурбинных двигателей НК-36СТ мощностью 32 МВт, призванных заменить иностранные агрегаты на российских газокомпрессорных станциях.

Учитывая, что газокомпрессорные станции обеспечивают функционирование всех зависящих от неё энергетических объектов — тепловых электростанций и котельных — важность процесса импортозамещения и создания технологической безопасности в этой отрасли невозможно переоценить.

Отметим, что в отдельных отраслях — в частности, в производстве газовых турбин большой мощности — у России даже в советские времена отсутствовали компетенции. Сегодня они имеются, а их плоды активно внедряются в объекты энергетического комплекса.