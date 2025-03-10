Наработка ГТД-110М в составе ТЭЦ «Ударная» составила свыше 4 тыс. эквивалентных часов.

Для повышения коэффициента полезного действия тепловых электростанций применяются связки газовых турбин и паровых котлов, когда отработавшие в турбинах газы используются в качестве топлива в котлах, после чего идёт «повторная» выработка электричества уже привычным методом раскрутки турбогенераторной установки.

В России до недавних пор не было технологии производства газовых турбин большой мощности, поэтому в данном аспекте страна всецело полагалась на сотрудничество с иностранными производителями, в частности, с немецким конгломератом Siemens. Госкорпорация «Ростех» давно готовилась к возможному санкционному воздействию Запада на Россию, поэтому активно разрабатывала первую в российской истории полностью отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М, где индекс «110» означает мощность в мегаваттах.

Первая турбина ГТД-110М была установлена в Краснодарском крае на ТЭЦ «Ударная», где она уже успешно отработала свыше четырёх тысяч эквивалентных часов, из которых более двух тысяч часов — непосредственно в режиме промышленной эксплуатации. На полную мощность новая турбина в составе станции вышла в середине сентября прошлого года, а на днях было проведено штатное техническое обслуживание установки, в ходе которого у специалистов не возникло к турбине нареканий. Таким образом, утверждает «Ростех», ГТД-110М подтвердила свои технические характеристики, в том числе в отношении надёжности агрегата.

Как добавила пресс-служба «Ростеха», входящая в состав госкорпорации Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сейчас активно строит новые турбины ГТД-110М для нужд энергетики.