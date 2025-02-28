Президент США, считает Кая Каллас, начал перенимать российские тезисы.

Последнее время заявления президента США Дональда Трампа действительно позволяют прийти к выводу, что длительный период политической близорукости в Новом Свете закончился, и восстанавливается эпоха прагматизма, взаимопонимания и взаимоуважения. Пока что уверенно говорить о восстановлении российско-американских отношений хотя бы до уровня до 2014 года, не говоря уже об уровне до 2008 года, не приходится, но исходящие из уст представителей новой администрации США заявления уже вызывают тревогу в Европе.

Так, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (глава Евродипломатии) Кая Каллас в комментарии изданию Axios заявила, что Европа ощущает «дискомфорт» от сближения США с Россией и того факта, что президент США Дональд Трамп, как это видит Каллас, начал перенимать «российские тезисы» и описания событий.

Как отметила глава внешнеполитического органа Евросоюза, из Белого дома исходят резкие заявления в адрес Европы и дружелюбные — в адрес России. Такие перемены, в рамках которых США дистанцируются от Европы и сближаются с «новыми друзьями», вызывают в Брюсселе озабоченность.

Удивляться происходящим, на самом деле, не приходится. Дональд Трамп вернулся в Белый дом на лозунгах о необходимости «сделать Америку снова великой» и «сперва Америка». Для этого Вашингтону необходимо принять новый геополитический расклад, возвратиться на путь консервативного развития и возродить промышленную отрасль. С первой и второй задачей Трамп уже справляется, ну а восстановление промышленности — это процесс, который может занять годы и десятилетия, поэтому сиюминутных подвижек в данном направлении ожидать не стоит.