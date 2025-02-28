Классический салон автомобиля данного класса.

Серийное производство Lada Iskra начнётся только 19 апреля, в продажу новый седан B-класса от «АвтоВАЗа» поступит в мае, а мы до сих пор знаем только то, как выглядит экстерьер данного автомобиля. Учитывая, что большую часть времени автовладельцы всё-таки не любуются машиной, а находятся в ней, необходимость публикации фотографий салона назрела уже давно. Сегодня «АвтоВАЗ» исполнил желание автолюбителей и опубликовал официальные кадры интерьера Lada Iskra.

В целом салон Lada Iskra выдержан в строгом стиле и, в соответствии с классом автомобиля, лишён излишеств. Тканевая обшивка сидений, пластиковые элементы дверей и передней консоли. Приборная панель совмещает в себе аналоговые спидометр и тахометр и цифровое табло бортового компьютера.

Вероятно, многим автолюбителям будет приятно увидеть физические кнопки управления климатической установкой, центральным замком, подогревом сидений и лобового стекла. В эпоху, когда автомобили стремительно превращаются в «планшет на колёсах» даже в бюджетном сегменте, это вполне можно счесть за конкурентное преимущество.

На фотографиях показан салон Lada Iskra с бесступенчатой трансмиссией (вариатором). При желании покупатель может приобрести автомобиль с «механикой». Впрочем, согласно имеющимся данным, выигрыша в динамических характеристиках МКПП не даёт.