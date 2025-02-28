Потому что силовой агрегат тот же, а масса явно больше.

Любой опытный автолюбитель, у которого уже прошёл период желания «погонять» без причины по дорогам общего пользования, скажет, что безопасный автомобиль — это в первую очередь приёмистый автомобиль, то есть, обладающий положительным соотношением мощности к массе. У новой Lada Iskra, по всей видимости, это соотношение отрицательное, потому что, согласно предоставленным изданием «Мотор» техническим параметрам «Искры», динамические характеристики у новой модели «АвтоВАЗа» будут уступать Lada Granta, которую новинка в перспективе должна заменить.

Самая доступная версия Lada Iskra будет оснащаться двигателем мощностью 90 л. с., и в такой комплектации машина с механической трансмиссией будет разгоняться до 100 км/ч за 13,3 секунды, а с бесступенчатой трансмиссией (вариатором) — за 13,4 секунды.

Версия со 106-сильным двигателем и шестиступенчатой МКПП будет набирать скорость в 100 км/ч за 12,4 секунды, в то время как «младшая» Lada Granta с таким же двигателем разгоняется до 100 км/ч за 10,5 секунд.

«АвтоВАЗ» пока официально не огласил сведения о массе Lada Iskra, но очевидно, что ухудшение динамических характеристик связано именно с увеличившейся по сравнению с Lada Granta массой. При прочих равных более лёгкая машина всегда будет разгоняться быстрее.