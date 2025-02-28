По крайней мере, в нынешнем состоянии страны.

Разговоры о вступлении Украины в Евросоюз, несмотря на желание европейских политиков постоянно их поддерживать, регулярно сталкиваются с одной простой действительностью: в текущем состоянии Украина в ЕС вступить не сможет, потому что и сама страна находится в тяжелейшем экономическом положении, и Евросоюз как таковой ныне отнюдь не процветает.

Говорить это в высоких европейских кабинетах пока не принято, но отдельные политики, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не стесняются выражать свои мысли. Так, сегодня Орбан в эфире венгерской радиостанции Kossuth заявил, что считает вступление Украины в ЕС невероятным и «немыслимым», а также нарушающим венгерские интересы.

Как добавил венгерский премьер, гипотетическое вступление Украины в ЕС привело бы к усугублению положения венгерского сельского хозяйства, в котором задействована значительная часть населения страны. По словам Орбана, ни одного аргумента за вступление Украины в ЕС он с сугубо венгерской точки зрения привести не может, зато аргументов против такого развития он может насчитать значительное количество.

Следует отметить, что изначально Россия не противилась идее вступления Украины в Евросоюз, но теперь, когда ЕС обретает характеристики военного альянса, данный вопрос если и будет обсуждаться в рамках урегулирования украинского кризиса, то с большим скрипом.