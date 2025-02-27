Сегодня кинокомпания Universal Pictures опубликовала короткий видеоролик-тизер, в котором ознакомила нас с актёрами «Шрека».

Серия полнометражных фильмов «Шрек» вот уже на протяжении почти двадцати четырёх лет радует семьи своим пародийным стилем. Публика принимала новые части культового мультфильма по-разному, и вот, почти через два года фанаты смогут оценить «Шрек 5».

Сегодня кинокомпания Universal Pictures опубликовала короткий видеоролик-тизер, в котором ознакомила нас с актёрами «Шрека»: самого зелёного огра вновь озвучит Майк Майерс, голос его супруге Фиону подарит Кэмерон Диаз, ну а Осла традиционно сыграет Эдди Мёрфи. А вот дочь Шрека с Фионой озвучит американская актриса Зендея.

Премьера «Шрека 5» состоится в рождественский сезон 2026 года, то есть, ещё почти через два года. Неясно, как к тому времени будут обстоять дела с американскими санкциями в отношении России, в рамках которых Universal покинула российский рынок, поэтому на данный момент локализация «Шрека 5» в РФ если и будет, то неофициально.