Ещё одна надежда отечественной гражданской авиации.

Главными надеждами российской гражданской авиации на уходящую далеко за горизонт перспективу являются среднемагистральный лайнер МС-21 и региональный лайнер SJ-100 («Суперджет»). Именно эти самолёты должны выпускаться в больших количествах, потихоньку замещая собой Boeing 737 и Airbus A320/A321.

Но только на этих двух моделях амбиции отечественного авиастроения не ограничиваются: сейчас активно идёт сертификация регионального самолёта Ил-114-300, который будет эксплуатироваться малыми авиакомпаниями для перелётов на относительно небольшие расстояния.

До завершения сертификации ни о каком начале коммерческой эксплуатации самолёта не может быть и речи, поэтому журналисты поинтересовались у министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, когда процесс сертификации Ил-114-300 завершится. По словам Алиханова, производители рассчитывают завершить сертификационные полёты в октябре, ну а сам процесс закончится до следующего года.

Ил-114-300 оснащается турбовинтовыми двигателями, отличающимися высокой экономичностью, и целью его создания является замена морально устаревших региональных самолётов Ан-24 и Ан-26.

Развитие самолётостроения — это критически важная задача, поскольку она не только достигает цели обеспечения безопасности и доступности перелётов как таковых, но и тянет за собой большое количество смежных отраслей: от производства материалов до двигателестроения и производства авионики.