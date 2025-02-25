Игра смогла добиться этого результата быстрее, чем Tekken 7.

В мире не так много широко известных серий файтингов, но те, что имеются, обладают преданными аудиториями фанатов. Так, сегодня стало известно, что файтинг Tekken 8, вышедший в январе 2024 года, за год достиг показателя в три миллиона проданных копий. Примечателен данный результат тем, что его удалось достичь быстрее, чем Tekken 7. Насколько быстрее, впрочем, разработчики не уточняют.

При этом жизнь Tekken 8 продолжается: с первого апреля в игре стартует второй год поддержки вместе с соответствующим сезонным пропуском, обладатели которого получат доступ к четырём новым бойцам и двум новым полям сражения (аренам). Первым персонажем из второго сезона станет Анна Уильямс — она войдёт в игру 3 апреля.

Полностью закрывать контент за стеной «доната» компания Bandai Namco всё же не станет: обещаны и бесплатные нововведения, подробнее о которых будут рассказывать по мере приближения к их выходу.