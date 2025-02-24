Главы российского и китайского государств поддерживают постоянный контакт.

Телефонные переговоры, как и любые иные контакты, являются одними из важнейших элементов дипломатической деятельности. Именно общение позволяет налаживать отношения, урегулировать конфликты и решать различные задачи. Данное правило работает как в отношениях между людьми, так и в отношениях между государствами, причём, чем теплее личные отношения между главами государств, тем лучше отношения между самими государствами.

В России и Китае это понимают, поэтому ведут активную дипломатическую работу. Сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно официальному сообщению Кремля, разговор прошёл позитивно, в «дружеском» характере.

Обсуждался широкий спектр тем, включая двустороннее взаимодействие и сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в культурной, спортивной и образовательной сферах. Вместе с тем стороны утвердили график встреч на уровне глав государств в Москве в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Пекине в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны.

Кроме того, президент России уведомил китайского коллегу о российско-американских контактах последних недель. Председатель КНР выразил поддержку возобновлению диалога Москвы и Вашингтона и заявил о готовности Пекина к содействию в вопросе урегулирования украинского кризиса.