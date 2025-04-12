40-летняя женщина родила в клинике Мексики здорового мальчика после неудачной попытки стандартной процедуры ЭКО.

Команда ученых из компании Conceivable Life Sciences (США) и клиники Hope IVF (Мексика) совместно разработали систему ИИ-ЭКО. В стандартной процедуре ЭКО эмбриолог вводит сперматозоид внутрь яйцеклетки, используя тонкую иглу. Суть нового метода заключается в том, что весь процесс выполняет робот. С помощью ИИ автоматически без участия человека проходят все этапы от выбора сперматозоида до момента оплодотворения женщины.

Ученые проводили исследования и тестирования, это позволило им совершить открытие. Процедура прошла без участия людей, работал робот под управлением ИИ. Всю деятельность контролировала цифровая платформа. Присутствовал оператор, который был готов вмешаться в процесс на случай, если все пойдет не по плану. Помощь не понадобилась. ИИ-ЭКО прошло успешно, младенец родился здоровым.

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Источник изображения: Naukatv

Conceivable при поддержке коллег из Мексики смогла объединить робототехнику и ИИ для автоматизации более 200 этапов, которые требуются при создании эмбрионов в ходе ЭКО. Ученые утверждают, процедура безопасна для здоровья будущих матерей, у которых не получается забеременеть естественным образом. Также они заметили, что процедуры ЭКО выполняются вручную эмбриологами, это может привести к ошибкам из-за человеческого фактора. Роботы в отличие от людей не устают, не отвлекаются, а четко выполняют свою работу.

Международная команда ученых добавила, что рабочая станция Conceivable автоматизирует каждый процесс процедуры ЭКО, улучшая выживаемость яйцеклеток, оптимизируя время инъекции. Рабочий процесс управляется с помощью ИИ, также допускается участие удаленного оператора.

Первая женщина, зачавшая ребенка с помощью ИИ-ЭКО, рассказала, что благодарна ученым и современным технологиям. У нее была мечта стать матерью, но предыдущее ЭКО не помогло. ИИ-ЭКО помогло, беременность и роды проходили нормально. Метод позволяет сократить на 80% количество необходимых инъекций гормонов, продолжительность гормональной терапии 1-2 недели до 3 дней.



