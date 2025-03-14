Компания представила президенту США собственное видение развития ИИ в ближайшие годы.

Президент США Дональд Трамп в числе первых указов после инаугурации постановил разработать национальный план действий по развитию искусственного интеллекта. В связи с этим, он призвал всех заинтересованных сторон поделиться планами, как они видят будущие технологии.

Google откликнулась в ответ на это предложение. Ее представители заявили о том, что США нужно активнее отстаивать свои ценности на мировой арене. Важно оказывать поддержку развитию инноваций. Была акцентирована точка зрения, что регуляторы чересчур увлеклись поисками рисков. Из-за этого они упускают из виду, что чрезмерные запреты подрывают технологическое развитие. По этой причине страна может потерять лидирующие позиции среди других государств.

Специалисты технологического гиганта предложили смягчить ограничения в части авторских прав во время обучении моделей искусственного интеллекта. На их взгляд, для более эффективного развития науки и технологий разработчикам требуется свободный доступ к информации. Кстати, описанную выше позицию разделяет OpenAI. Они хотят, чтобы это закрепилось на законодательном уровне.

Источник изображения: Dzen

Новый подход, как полагают в Google, не сможет нанести огромный вред авторам контента. Но в этом случае корпорации смогут избежать длительных переговоров с правообладателями, которые могут ни к чему не привести. Также компания настаивает на стабильном финансировании фундаментальных исследований. Она против сокращения научных грантов.



