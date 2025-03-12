Внедрение детских SIM-карт обсуждается с госорганами. Инициатива уже включена в проект комплексного плана.

Заместитель министра просвещения Казахстана Едил Оспан сегодня сообщил, в стране собираются обязать родителей покупать для детей специальные SIM-карты, ограничивающие доступ в интернет. Внедрение симкарт обсуждается с государственными органами. Инициативу добавили в проект комплексного плана.

Ожидается, операторы начнут выпускать детские симкарты, родители будут их покупать с целью оградить сыновей и дочерей от рисков, связанных с использованием всемирной паутины. Оспан уточнил, что в SIM-картах будут установлены фильтры безопасности. Они отвечают за ограничение доступа к некоторым сайтам и социальным сетям, которые по разным причинам не вызывают доверия у граждан.

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В частности, родители получат возможность отслеживать, как их ребенок использует смартфон. За счет встроенных фильтров можно отгородиться от нежелательного контента. Также в приложении можно в режиме реального времени узнавать о том, где в ту или иную минуту находится ребенок. Минпросвещения Казахстана при поддержке экспертов приступило к работе над проектом по внесению изменений в закон о защите детей от информации, которая может причинить вред здоровью, развитию.



