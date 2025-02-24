Ожидается, что новая разработка поможет решить проблему текучки кадров в разных отраслях.

Московский физико-технический институт совместно с Глобальным университетом Рыбаков создает платформу AMSTEF, способную составлять прогнозы рисков увольнения специалистов. Автором проекта является студентка Дарья Анисимова. В интервью она отметила, что ее увлекала эта тема, потому что заметила, как организациям трудно прогнозировать текучесть кадров, управлять удержанием сотрудников. Она подчеркивает, в разных отраслях важно не только нанимать сотрудников, но и сохранять их, особенно талантливых работников.

Платформа поможет HR-специалистам эффективнее работать, минимизировать убытки. Сообщается, что алгоритмы AMSTEF смогут определять закономерность в поведении людей, основываясь на информации о стаже, производительности, обратной связи. Исследования показали, что в бизнесе высокая текучесть негативно влияет на финансовую стабильность. В некоторых случаях сумма убытка от увольнения одного сотрудника может составлять до 2 миллионов рублей.

Источник изображения: Technosuveren

Для разработки модели проводились опросы с сотрудниками компаний, которые часто публикуют объявления о вакансиях. Их ответы могут помочь сохранить ключевых специалистов, которые решают покинуть рабочее место из-за конфликтов с другими специалистами, отсутствия дальнейших перспектив, неудобного графика работы и так далее.



