Колин Энгл возвращается в сферу робототехники с новым стартапом в сфере ИИ «Familiar Machines & Magic». Компания создает новый вид домашних роботов. Они могут принимать форму животного или домашнего питомца. Разработка может использоваться в семьях с детьми и домах, где живет один человек. Завести роботизированного питомца могут люди, у которых есть аллергия на шерсть, или нет возможности уделять должное внимание коту или собаке.

Источник изображения: Stern

Новый стартап работает в режиме секретности. В его состав кроме Энгла входят экс-технический директор iRobot Крис Джонс, Айра Ренфрю, ушедший из этой компании в Amazon, где он работал над роботом-доставщиком.

Familiar Machines & Magic привлекла $15 миллионов от 8 инвесторов. В данный момент стартап находится в поиске новых инвесторов, так как для реализации проекта по созданию домашних роботов, способных принимать форму животного, требуется еще $15 миллионов.



