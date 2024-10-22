В мире набирает популярность тенденция «re-buttonization» (возвращение к кнопкам).

Производители мобильных телефонов стали чаще выпускать кнопочные модели. В The Wall Street Journal связывают популярность тенденции «re-buttonization» (возвращение к кнопкам) с возможностью использовать девайсы без зрительного контакта. Пользователи простых телефонов чувствуют кнопки и могут писать сообщения, не глядя на экран, так как помнят расположение букв на клавишах.

Производители телефонов потратили практически 2 десятилетия, добавляя больше функций, перед тем как снова вернулся спрос на кнопочные телефоны. Тенденция «re-buttonization» также коснулась и России. Не так давно компания МТС поделилась статистикой, что с января по май 2024 года было продано 1,8 млн кнопочных телефонов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с данными за аналогичный период годом ранее рост продаж составил 10%. По информации «Авито» популярностью пользуются Nokia 150, Xiaomi Qin F22, Philips Xenium E172. Покупатели ценят такие телефоны за относительно низкую цену, долговечность и простоту в использовании.

Источник изображения: Izvestia

Несмотря на увеличение спроса на кнопочные мобильники, эксперты считают, что они не смогут стать заменой сенсорных устройств. Смартфоны с большим экраном по-прежнему будут в топе товаров пользователей. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что есть постоянная аудитория, использующая кнопочные аппараты. Это и охотники, и курьеры, и водители, а также пожилые граждане. В общей сложности аудитория занимает 25% от общего числа пользователей мобильных телефонов.