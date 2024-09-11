Жители Ставрополья считают, что во время спецоперации неприемлемо проводить пышные праздники и платить многомиллионный гонорар артисту за одно выступление на сцене.

Как мы сообщали ранее, жители Ставрополья были возмущены суммой гонорара, который получил бы за выступление на концерте, посвященном Дню города, эстрадный исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Они считают, во время спецоперации не должны проводиться пышные праздники. Предлагают потратить 15 миллионов рублей на социальные нужды, решение накопившихся проблем в регионе.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров остался неравнодушным к ситуации. Он опубликовал опрос в социальных сетях, тем самым решив посоветоваться по поводу формата проведения мероприятий ко Дню края, городов региона. Более 80% респондентов сообщили о том, что против организации праздников и развлекательных мероприятий в это непростое время.

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Владимир Владимирович пообещал, программа мероприятий на День Ставрополя, который отмечается в субботу, 14 сентября, будет пересмотрена. В местных СМИ сообщается, что Минкультуры было отправлено поручение об отмене практически всех культурно-массовых мероприятий. Это касается и отмены концерта SHAMAN, хотя он уже получил полную сумму гонорара. Известно, что в договоре с артистом прописан пункт, где говорится, музыкальный исполнитель должен вернуть предоплату в полном объеме (15,3 миллиона рублей) в случае отмены концерта заказчиком в силу обстоятельств непреодолимой силы. Пока представители SHAMAN не прокомментировали ситуацию, хотя журналисты делали соответствующий запрос.



