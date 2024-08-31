Также ставропольцам не нравится, что райдер артиста оценивается в более чем 4,5 миллиона рублей.

Ставропольцы выражают недовольство по поводу высокого гонорара певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, в виде 15 миллионов рублей. Помимо этого райдер исполнителя музыкальных хитов обходится в 4,6 миллиона рублей. Жители Ставрополя называют траты возмутительными. Они считают, что деньги можно направить на решение социальных проблем города и региона, в целом. Некоторые горожане утверждают, что Шамана можно пригласить выступить на сцене за меньшую сумму, чем та, которая была объявлена ранее.

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Заказчиком организации концерта на празднике певца выступает Ставропольская государственная филармония. Представители филармонии рассказали о том, что выбор исполнителя SHAMAN, который является Заслуженным артистом РФ, для выступления на празднике в честь Дня города 14 сентября связан с патриотичностью его репертуара.

Также горожане обратили внимание на то, что владелец «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев дал интервью, в котором рассказал, что многие артисты отказываются от участия в концертах, где выступает Ярослав Дронов. Они переживают, что у певца скандальный характер, и не хотят, чтобы он испортил им праздник.