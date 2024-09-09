Жалобы поступают из разных регионов России.

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщают, к ним в ведомство стало поступать больше жалоб из разных регионов страны на ограничение скорости при раздаче интернета с мобильного телефона через Wi-Fi, Bluetooth, USB на другие устройства.

Жалобы появились весной, но тогда ситуация не указывала на конкретных операторов связи. Компании в свою очередь сказали, что допускают ограничение скорости, но связывали это потребностью поддержания стабильной работы в сети. После того как появились проблемы с YouTube, пользователи стали чаще раздавать интернет со своих мобильных телефонов для трансляции видео на телевизоре.

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Сотрудники ФАС рассматривают жалобы в установленном порядке. Они не стали уточнять, с какого именно месяца в этом году их количество стало кратно увеличиваться. Ранее были открыты антимонопольные дела в отношении МТС, «Мегафон», «Билайн» за невыполнение требований об отмене допплаты для пользователей, которые находятся на территории Крыма.



