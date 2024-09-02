Изобретение получило регистрацию в базе Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США.

Apple готовится к выпуску уникального чехла для iPhone со сканером отпечатка пальцев. Специалисты бренда создали чехол с дактилоскопическим сенсором. Изобретение уже зарегистрировано в Ведомстве по патентам и товарным знакам. С помощью аксессуара пользователи смогут вернуть Touch ID. Раньше он был во всех айфонах, но позже его заменили Face ID.

По информации инженеров Apple чехол при контакте с iPhone позволяет передавать на девайс информацию. Например, он может идентифицировать данные об отпечатках пальцев, отправлять их на устройство. Таким образом, открывается возможность снять блокировку, приложив палец на специальный сенсор.

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Технология работает на основе NFC, который еще используют при бесконтактных платежах. Инновационный чехол будет считывать отпечатки пальцев владельцев телефонов без потребления энергии. Можно настроить функциональный аксессуар на распознавание разных жестов и переводить их в команды.



