Она способна повысить качество мобильных устройств. Телефоны будут меньше нагреваться при длительной эксплуатации.

Ожидается, iPhone 17 Pro Max выйдет с продвинутой системой охлаждения. Инсайдер Мин-Чи Ко называет это прорывом, поскольку у других моделей iPhone не было системы охлаждения из графита. В СМИ пишут, что к следующему году бренд выпустит 4 телефона с системой охлаждения на основе графита. Каждое устройство семейства iPhone 17 выйдет с графитовыми листами. Новая функция должна улучшить теплообмен.

Источник изображения: Apple

Инсайдер добавил, Phone 17 Pro Max как старший флагман получит испарительную камеру. Это в очередной раз подчеркнет особенное отношение бренда к устройствам Pro Max. Новая система охлаждения, по мнению экспертов, будет полезной для смартфонов. Девайсы смогут дольше работать без перегрева, что в свою очередь может продлить срок эксплуатации устройства и повысить качество использования.



