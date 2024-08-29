Инсайдер Марк Гурман сообщает о том, что компания готовится к выпуску «ИИ-персоны».

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман пишет, компания готовится к выпуску виртуальной персоны. Инсайдер имеет в виду помощника, который будет встроен в первого робота от Apple и устройства «умного» дома новых поколений. В будущем вендор может распространить новую модель ИИ-решения на другие роботизированные устройства.

Сообщается, что «ИИ-персона» будет оснащена гуманоидным генеративным ИИ. Эксперты утверждают, эта особенность сможет приблизить манеру общения робосистем к естественной речи людей. У нового голосового помощника будет намного больше возможностей, чем у Siri. Аналитики прогнозируют, что через несколько лет после запуска нового ассистента Siri может исчезнуть из продукции Apple.

Источник изображения: Ferra

Ожидается, прототип робота от всемирно известного бренда выйдет к 2026 или 2027 году. Сотрудники компании проводят исследования, составляют отчеты для формирования дальнейших планов. Гурман заявил о том, что Apple выпустит устройство J595 с большим экраном, камерой и автономной базой управления искусственным интеллектом. Это станет первым шагом в новом направлении.



