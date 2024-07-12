Это связано с тем, что в сериалах создаются нереалистичные образы, поэтому, на взгляд, депутатов, их не стоит показывать зрителям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов говорит о важности запрета турецких сериалов на территории РФ. По его словам, в сериалах устраивают шоу, где нет правды. «Создается ложный образ мужчины. Такие проекты не надо показывать массовому зрителю», — добавил он. Также Милонов подчеркнул, что во всех сериях встречается полное вранье от начала до конца. Сериалы, выпущенные в Турции, политик назвал полнейшей белибердой». Однако к его удивлению зрители, особенно женщины, принимают все увиденное за чистую правду. Милонов напомнил, что образ мужчины в этих сериалах ненастоящий, таких людей нет ни в Турции, ни в другой стране.

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Источник изображения: Darminaopel

Турецкие сериалы пользуются популярностью в разных странах мира, в том числе и в России. Их можно смотреть в интернете, некоторые картины транслируются на телеканалах. Например, на канале «Домашний» можно посмотреть «Великолепный век». А на телеканале ТНТ выходит российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

За последние 3 года Турция стала второй страной-экспортером сериалов в мире после США. Кинокритики называют секрет успеха сериалов в грамотном подборе актеров и их стиля, интригующем развитии сюжетной линии. Мужчины в этих картинах очень сильные, ответственные, щедрые и романтичные. Некоторые зрители говорят, что после просмотра одной серии трудно остановиться и хочется быстрее включить продолжение.