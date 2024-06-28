Пока в России не утвердили законопроекты по регулированию криптовалюты. Ожидается, что этот вопрос решится до наступления 2025 года.

Многие депутаты неоднократно давали интервью, в котором говорили о преимуществах скорой легализации криптовалютного рынка в стране. По мнению экспертов, переход на цифровую валюту поможет обходить ограничения санкционного режима. Также депутаты говорят о необходимости включения в правовое поле регулирования криптодобычи. Это позволит отрасли развиваться и перейти на качественно новый уровень.

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Зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин думает, криптовалюту можно использовать для того, чтобы обходить санкции. На Петербургском юридическом форуме он подчеркнул, виртуальную валюту в первую очередь можно использовать для проведения внешних взаиморасчетов. «Свопы, доступные клиринговые системы или использование крипты – это все, что нам нужно как можно быстрее апробировать», – заключил он.



