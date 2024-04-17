В течение месяца специалисты замеряли скорость работы интернета на указанных телефонах, которые считаются флагманами в линейке смартфонов от своих производителей.

Эксперты Ookla в течение месяца отслеживали работу интернета на Samsung Galaxy S24 и iPhone 15. Смартфоны пользуются спросом, пользователи ценят их за привлекательный внешний вид и функциональность. Тестирование проводилось в Америке, и оно показало, что скорость работы интернета Samsung Galaxy S24 выше, чем в iPhone 15 на 34 мегабита в секунду. У Samsung было 307 мегабит в секунду, а у смартфона от бренда Apple — 273.

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Источник изображения: dzen

Тестирование в Арабских Эмиратах также указало на лидерство Samsung, скорость интернета на смартфоне на Android определялась в 828 мегабит в секунду, а скорость интернета на смартфоне на iOS — 819 мегабит в секунду. Информация собиралась с начала февраля по 24 марта текущего года. Результаты исследования, как считают аналитики, могут повлиять на рост продаж устройств Samsung и падение спроса смартфонов от Apple.



