Это одно из самых ожидаемых событий в марте 2024 года в мире. Оно должно было состояться 21 марта в 16:21 по московскому времени. Запуск ракеты перенесен на 22 марта. На борту корабля находились Марина Василевская, которая может стать первой женщиной из Беларуси, покорившей космос, космонавт Олег Новицкий из России и астронавт NASA Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская после запуска ракеты вернутся на Землю в начале апреля. Дайсон по договору приземлится только осенью.

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Недавно в Республике Беларусь подписали правовое положение космонавтов, где указан список прав и обязанностей космонавтов, а также их дублеров. Прописаны льготы, действующие на протяжении всей жизни. Напомним, что первой женщиной в мире, полетевшей в космос, стала советский летчик Валентина Терешкова. Она покорила космос 61 год назад. Полет продолжался 3 суток, всего Терешкова совершила почти 50 витков вокруг Земли, ее достижения вошли в мировую историю.