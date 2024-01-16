65-летний актер удивился, услышав свой голос от искусственного интеллекта. Работа нейросети ему не понравилась, к настоящему времени чат-бот успели удалить.

Он обрел мировую известность благодаря роли Майкла де Санты в игре Grand Theft Auto V. ИИ-бот использовал его голос, но звезде шоу-бизнеса это совсем не понравилось.

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Источник изображения: film.ru

В рамках рекламной кампании нейросети соцсети X пользователям предложили пообщаться с Майклом де Сантой через искусственный интеллект. Идею аудитория восприняла с настороженностью, хотя были и негативные комментарии на этот счет. Интернет-пользователи возмущались, что ИИ отбирает у людей работу и делает ее некачественно. Более того, нейросеть жестко раскритиковал Люк. Он сказал, что в этой идее нет ничего крутого и посоветовал обществу не тратить время на ИИ-бот.

После такого заявления компания удалила рекламные материалы и чат-бота из сети. Разработчики сделали заявление в прессе, подчеркнув, что обеспокоены сложившейся ситуацией. В будущем компания пообещала защищать права актеров и продвигать этические практики использования искусственного интеллекта.

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