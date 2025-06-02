Asus представила GeForce RTX 5080 ProArt с деревянными вставками
Asus расширяет линейку видеокарт GeForce RTX 5080 профессиональной моделью ProArt, ориентированной на пользователей, работающих с визуализацией и AI-нагрузками. Ключевой особенностью новинки стал необычный кожух с вставкой из натурального дерева, а также уменьшенная толщина — 2,5 слота.
Система охлаждения построена на основе испарительной камеры, термопрокладки с фазовым переходом и трёх вентиляторов. Несмотря на заявления о низком уровне шума и эффективном охлаждении, Asus не приводит точных температурных или акустических характеристик. Одной из отличительных черт новинки стал встроенный слот M.2 под SSD формата PCIe 5.0. Накопитель устанавливается непосредственно в кожух видеокарты и охлаждается общим радиатором, что должно обеспечить стабильную работу под нагрузкой.
Asus ProArt RTX 5080 также оснащена портом USB Type-C с поддержкой питания и последовательного подключения нескольких внешних дисплеев. Точные значения частот и TDP пока не раскрыты. Также не указаны цена и дата начала продаж. Однако ожидается, что ProArt окажется дороже модели Asus Prime GeForce RTX 5080 OC Edition, которая предлагается за 1320 долларов.
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