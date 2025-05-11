Планшет напоминает OPPO Pad 4 Pro, что намекает на ребрендинг, как это было с предыдущей моделью.

Недавно инсайдер Digital Chat Station поделился рендерами OnePlus Pad 2 Pro, которые утекли в сеть. На кадрах видно, как изменился дизайн планшета, а заодно пролили свет на его основные характеристики. Позже на том же Geekbench засветились результаты тестов модели OPD2415 - скорее всего, это и есть OnePlus Pad 2 Pro.

источник изображения: gizmochinaЕсли верить данным Geekbench, в одноядерных тестах планшет выдал 3067 баллов, а в многоядерных - почти 8900. Под капотом у него восьмиядерный процессор: два ядра разгоняются до 4.32 ГГц, а остальные шесть работают на 3.53 ГГц. Графика здесь отвечает Adreno 830, что намекает на топовый Snapdragon 8 Elite. Кроме того, в списке фигурируют 12 ГБ оперативки и свежая Android 15 «из коробки».

источник изображения: gizmochinaРанее ходили слухи, что OnePlus Pad 2 Pro получит Snapdragon 8 Elite, память LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 и Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Сердцем устройства станет 13.2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3.4K, частотой 144 Гц и яркостью до 900 нит. Для съемок предусмотрены 13 МП основная камера и 8 МП фронталка. А чтобы не остаться без заряда, внутри спрятан аккумулятор на 12 140 мАч с 67-ваттной зарядкой.

Из приятных бонусов: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB Type-C, восемь динамиков, толщина меньше 6 мм и вес в 675 грамм. На изображениях планшет красуется в двух расцветках: классический черно-серый и элегантный бело-серебристый. Дизайн получился лаконичным: камера в виде «таблетки» со вспышкой, фронтальная камера в горизонтальном положении, магнитные контакты для аксессуаров, а кнопки громкости и питания удобно разнесены по торцам.

источник изображения: gizmochinaОднако главное, что привлекает внимание, - почти полное совпадение характеристик OnePlus Pad 2 Pro и OPPO Pad 4 Pro. Одинаковая конструкция, идентичная техническая база - всё это заставляет задуматься, что новый планшет OnePlus может оказаться переименованной версией устройства OPPO. Подобный ребрендинг уже случался: например, OnePlus Pad 2 фактически повторял OPPO Pad 3 Pro.