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Аскар_Техник
Casio представила новые часы MTP-B190 с прямоугольным корпусом и безелем из нержавеющей стали
Модели уже привлекли внимание в соцсетях благодаря сочетанию простоты и элегантности.

Casio представила новую серию часов MTP-B190. Это компактные модели с прямоугольным корпусом в ретро-стиле, которые выделяются лаконичностью: в коллекции четыре варианта с римскими цифрами, строгими линиями и минималистичным дизайном циферблата.

источник изображения: notebookcheckДизайн часов прост и функционален. Узкие рамки, острые углы, аналоговые стрелки — всё подчинено идее сдержанности. Базовая комплектация включает центральную секундную стрелку, водозащиту до 50 метров и кварцевый механизм на базе батарейки SR626SW. Срок службы элемента питания составляет около трёх лет, что типично для этого ценового сегмента. Ни солнечной зарядки, ни смарт-функций: акцент сделан на аскетичной практичности. Стекло циферблата отсылает к эстетике 80–90-х, добавляя коллекции винтажного шарма.

Линейка предлагает пять вариантов: два с кожаными ремешками и три со стальными браслетами. Компактные габариты корпуса (41 × 31,5 × 8,1 мм) позволяют часам органично смотреться на запястье, не нарушая баланс образа. Особое внимание привлекает золотистая модель с белым циферблатом, хотя тёмно-синий и зелёный варианты также могут найти своего покупателя среди любителей доступной классики. Поклонники неофициально прозвали серию «Tankasio» — намёк на Cartier Tank, но с принципиально иным ценником. 

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#casio
Источник: notebookcheck.net
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