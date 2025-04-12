Часы имеют пятилетний ресурс батареи и защиту от воды до 200 метров.

Часы Casio DW-5610UU-3PRM были выпущены исключительно для китайского рынка в результате коллаборации с брендом повседневной одежды MondaySleepingClub, известным продвижением расслабленного стиля жизни среди молодежи через производство комфортной одежды для отдыха и сна.

источник изображения: notebookcheckДизайн модели отражает минималистичную эстетику бренда MondaySleepingClub: корпус и ремешок выполнены из зелёной смолы. На ремешке выгравирована надпись «Спи хорошо, оставайся здоровым», подчеркивающая концепцию коллаборации. Упаковка также тематически связана со сном — часы размещены на подушке в полоску.

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источник изображения: notebookcheckВ основу Casio x MondaySleepingClub DW-5610UU-3PRM легла базовая модель DW-5600. Устройство оснащено цифровым дисплеем с восьмиугольным безелем, функцией ежечасного оповещения, многоуровневым будильником, секундомером с точностью до 1/100 секунды и таймером обратного отсчёта. Для удобства использования в темноте предусмотрена белая светодиодная подсветка. Часы защищены от воды на глубине до 200 метров, а срок службы батареи составляет примерно пять лет.

Розничная цена новинки в Китае — 790 юаней. На текущий момент информация о выходе модели на другие рынки не раскрывается.