В тестах он показал впечатляющую графическую производительность: в GFXBench 4K Aztec Ruins он достиг 374 кадров/с, опередив RTX 5070 Ti на 20%, но отставая от RTX 5080 на 9%. В Cinebench 2024 M3 Ultra набрал 20 000 баллов, обогнав RX 7900 XTX на 25%.

Новый процессор Apple M3 Ultra — это самый мощный чип, который когда-либо использовался в Mac. Он оснащен 32-ядерным процессором (из них 24 ядра — высокопроизводительные) и 80-ядерным графическим процессором, что делает его настоящим монстром в плане производительности. Однако, если говорить об однопоточной производительности, здесь он, по понятным причинам, не выделяется.

Недавно M3 Ultra протестировали в Geekbench, и результаты оказались не такими впечатляющими, как ожидалось. Но с появлением большего количества обзоров становится ясно, что настоящий потенциал этого процессора только начинает раскрываться.

источник изображения: notebookcheckСогласно обзорам Dave2D и тестам GFXBench, Mac Studio с процессором M3 Ultra демонстрирует выдающуюся производительность графического процессора. Это неудивительно, учитывая, что M3 Ultra основан на M3 Max, который уже стал значительным шагом вперед в графической производительности. В тесте GFXBench 4K Aztec Ruins (High Tier) M3 Max показал около 200 кадров в секунду, а M3 Ultra почти удвоил этот результат, достигнув впечатляющих 374 кадров в секунду. Таким образом, M3 Ultra (Metal) отстает всего на 9% от GeForce RTX 5080 (DirectX 12) и опережает RTX 5070 Ti на 20%. Если сравнивать M3 Ultra с M2 Max, который используется в топовых MacBook Pro (сейчас его можно найти на Amazon за 3564 доллара), то M3 Ultra оказывается быстрее примерно на 63,6%. Это делает его одним из самых мощных решений для графических задач на рынке.

источник изображения: notebookcheckСогласно данным The Verge, в тесте графического процессора Cinebench 2024 процессор M3 Ultra набрал около 20 000 баллов. Это на 25% больше, чем у AMD Radeon RX 7900 XTX, который показывает примерно 16 000 баллов в том же тесте. Таким образом, M3 Ultra демонстрирует производительность, сопоставимую с Nvidia RTX 4070 Ti.

M3 Ultra, вероятно, будет блистать в задачах, оптимизированных для его специализированных движков, таких как обработка видео или машинное обучение. Однако в 3D-рендеринге он вряд ли догонит топовые видеокарты RTX. При этом M3 Ultra лидирует по эффективности и объему видеопамяти — до полтерабайта, что недоступно потребительским GPU. Со временем появятся более детальные сравнения с x86-конкурентами, что поможет покупателям сделать выбор.