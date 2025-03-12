Pixel 10 Pro XL, как и прошлогодний Pixel 9 Pro XL, станет увеличенной версией Pixel 10 Pro с 6,8-дюймовым экраном и сохранит фирменный дизайн.

источник изображения: notebookcheckВ прошлом году Google вернул на рынок линейку телефонов Pixel с моделью XL. Pixel 9 Pro XL, по сути, был увеличенной версией Pixel 9 Pro с большим экраном. Судя по всему, в этом году ситуация повторится, если верить новым рендерам Pixel 10 Pro XL, опубликованным OnLeaks и Android Headlines.

источник изображения: notebookcheckСогласно последним изображениям, Pixel 10 Pro XL станет версией Pixel 10 Pro с 6,8-дюймовым экраном. В остальном оба устройства выглядят идентично: сохраняется фирменное расположение камеры и датчик температуры рядом с ней. Пока нет точной информации о характеристиках камер, но, вероятно, подробности появятся в ближайшее время.

источник изображения: notebookcheckКак и стандартные модели Pixel 10 и Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL будет оснащен процессором Tensor G5. В отличие от предыдущих версий, которые базировались на Exynos, Tensor G5 станет первой полностью собственной разработкой Google. Он будет использовать стандартные ядра Arm Cortex, графический процессор от Imagination Technologies и 5G-модем от MediaTek. Однако основные улучшения, вероятно, будут связаны с программным обеспечением: Pixel 10 Pro XL получит Android 16 и уникальные функции, доступные только для устройств линейки Pixel.