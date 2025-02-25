Ожидается, что базовая модель Neo 11 будет работать на Snapdragon 8 Elite, а Neo 11 Pro — на Dimensity 9500.

Компания iQOO разрабатывает новую серию смартфонов iQOO Z10 для китайского рынка. В линейку могут войти четыре модели: Z10x, Z10, Z10 Turbo и Z10 Turbo. К середине 2025 года бренд планирует представить серию Neo 10S, которая станет постепенным обновлением текущей линейки Neo 10. К концу 2025 года компания может анонсировать Neo 11 и Neo 11 Pro. Новые подробности о линейке Neo 11 раскрыл надежный инсайдер Digital Chat Station.

источник изображения: GizmochinaВ своем сообщении на Weibo DCS не указал конкретное название телефона, о котором идет речь. Однако использованные им эмодзи намекают, что, возможно, речь идет о новом смартфоне iQOO, вероятно, из серии Neo 11. Согласно утечке информации, Neo 11 и Neo 11 Pro будут оснащены схожими характеристиками, включая плоский 2K-дисплей. Это станет заметным улучшением по сравнению с экранами 1,5K, которые использовались в предыдущих моделях.

Еще одной важной особенностью линейки Neo 11 станет использование 3D-ультразвукового сканера отпечатков пальцев, который обеспечивает более высокую скорость и точность по сравнению с традиционными оптическими датчиками. Кроме того, ожидается, что устройства серии получат аккумулятор емкостью более 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Для повышения долговечности Neo 11 будет оснащаться металлической рамой. Если эта информация подтвердится, это станет серьезным шагом вперед по сравнению с пластиковыми рамками, которые использовались в предыдущих моделях серии Neo.

источник изображения: GizmochnaiQOO Neo 11 и Neo 11 Pro станут преемниками моделей Neo 10 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и Neo 10 Pro на базе Dimensity 9400, которые были представлены в Китае в декабре 2024 года. Хотя DCS не уточнила, какие чипсеты будут использоваться в Neo 11 и 11 Pro, высока вероятность, что базовая модель получит Snapdragon 8 Elite, а версия Pro — новый процессор Dimensity 9500.