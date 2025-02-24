В новом видео Карл Пей рассказал о разработке дизайна Nothing Phone (3a) Pro, что привело к утечкам информации.

Карл Пей, основатель лондонской компании Nothing, которая занимается производством Android-устройств, обновил свой YouTube-канал, посвященный предстоящей линейке смартфонов Phone (3a).

источник изображения: notebookcheckВ новом видео он подробно рассказывает о процессе разработки финального дизайна устройства. Похоже, именно этот процесс привел к тому, что текущая версия смартфона, которая, вероятно, будет называться Phone (3a) Pro, стала объектом многочисленных утечек информации.

Первый перископический зум-объектив бренда открыто демонстрируется в корпусе устройства, занимая центральное место на задней панели. Обновленный дизайн оставляет для Phone (3a) Pro две дополнительные камеры и вспышку, которые расположены вокруг основного объектива. Их компоновка напоминает стиль Google Material You. Все это размещено на заметно выступающей платформе, которая продолжает дизайнерскую линию, начатую в предыдущей модели — Nothing Phone (2a)+.

Команда дизайнеров Nothing, судя по всему, выбрала этот вариант дизайна, пожертвовав другими, более сложными концепциями, чтобы сэкономить место и подчеркнуть новизну. Один из отвергнутых дизайнов, возможно, сохранится в более простой версии — Phone (3a), а другой может быть использован в флагманской модели Nothing Phone (3). Световые сегменты Glyph, которые обрамляют камеры в обеих версиях серии 3(a), выглядят очень похоже на те, что были в предыдущих моделях 2(a). Однако в новой версии они стали более «детализированными», как заявляет компания. Задние панели смартфонов серии 3(a) сохранят черный и серый цвета, как у предыдущего поколения. Но теперь прозрачные крышки будут выполнены из стекла, а не из пластика, что добавит устройству более премиальный вид.

Цветовая гамма устройств дополнена фирменными «пасхалками» от Nothing, включая элементы дизайна, вдохновленные картой метро, и декоративные винты. Кроме того, команда дизайнеров намекнула на появление новой боковой кнопки с обновленной глянцевой отделкой, которая, вероятно, появится в будущих моделях среднего класса.