Скоро состоится запуск смартфона Realme GT 7 Pro Racing Edition. Хотя официальная презентация запланирована на конец этой недели, компания уже поделилась тизерами, раскрывающими ключевые характеристики устройства.
Китайский бренд опубликовал несколько тизеров, которые ещё раз подтвердили, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite. Этот чипсет — флагманское решение от Qualcomm, которое используется в премиальных телефонах нового поколения. Ожидается, что Realme GT 7 Pro станет самым доступным устройством с этим процессором.
Кроме того, Snapdragon 8 Elite будет работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, что обещает высокую производительность и скорость. Кроме того, компания подтвердила, что Realme GT 7 Pro получит четырёхугольный изогнутый дисплей с впечатляющей пиковой яркостью 6000 нит и частотой дискретизации касания 2600 Гц. Скорее всего, в устройстве будет использована та же 6,78-дюймовая OLED-панель 8T LTPO, что и в обычной версии Realme GT 7 Pro.
Что касается дизайна, Racing Edition будет доступен в уникальном цвете под названием «Neptune Exploration». Этот вариант выделяется характерной текстурой и глубоким синим оттенком, вдохновлённым планетой Нептун.
Realme GT 7 Pro Racing Edition внешне представляет собой слегка изменённую версию стандартного Realme GT 7 Pro. Если у существующей модели на задней панели установлена тройная камера, то в Racing Edition используется двойная камера. Она включает в себя основной датчик на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Устройство оснащено большим аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.