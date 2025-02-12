Смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, изогнутый дисплей с яркостью 6000 нит и частотой касания 2600 Гц.

Скоро состоится запуск смартфона Realme GT 7 Pro Racing Edition. Хотя официальная презентация запланирована на конец этой недели, компания уже поделилась тизерами, раскрывающими ключевые характеристики устройства.

источник изображения: gizmochinaКитайский бренд опубликовал несколько тизеров, которые ещё раз подтвердили, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite. Этот чипсет — флагманское решение от Qualcomm, которое используется в премиальных телефонах нового поколения. Ожидается, что Realme GT 7 Pro станет самым доступным устройством с этим процессором.

источник изображения: gizmochinaКроме того, Snapdragon 8 Elite будет работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, что обещает высокую производительность и скорость. Кроме того, компания подтвердила, что Realme GT 7 Pro получит четырёхугольный изогнутый дисплей с впечатляющей пиковой яркостью 6000 нит и частотой дискретизации касания 2600 Гц. Скорее всего, в устройстве будет использована та же 6,78-дюймовая OLED-панель 8T LTPO, что и в обычной версии Realme GT 7 Pro.

Что касается дизайна, Racing Edition будет доступен в уникальном цвете под названием «Neptune Exploration». Этот вариант выделяется характерной текстурой и глубоким синим оттенком, вдохновлённым планетой Нептун.

источник изображения: gizmochinaRealme GT 7 Pro Racing Edition внешне представляет собой слегка изменённую версию стандартного Realme GT 7 Pro. Если у существующей модели на задней панели установлена тройная камера, то в Racing Edition используется двойная камера. Она включает в себя основной датчик на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Устройство оснащено большим аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.