Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Realme P3 с разогнанным процессором Snapdragon 7s Gen 3 замечен на платформе Geekbench
Серия Realme P3 готовится к запуску в Индии. Модель Realme RMX5070, вероятно, станет частью этой линейки. Она была замечена на Geekbench с неизвестным чипсетом, который может быть разогнанной версией Snapdragon 7s Gen 3 или совершенно новым процессором.

Серия Realme P3 скоро выйдет в Индии. Устройство под кодовым названием Realme RMX5070, которое, вероятно, станет моделью Realme P3, появилось на Geekbench, раскрыв свои ключевые характеристики. Согласно данным, смартфон работает на неизвестном чипсете. Возможно, это будет ускоренная версия Snapdragon 7s Gen 3 или совершенно новый процессор.

 источник изображения: gizmochinaСогласно данным бенчмарка, процессор устройства имеет основное ядро с тактовой частотой 2,3 ГГц, что немного ниже, чем 2,5 ГГц у Snapdragon 7s Gen 3. Кроме того, чипсет включает три высокопроизводительных ядра с частотой 2,21 ГГц (вместо 2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра, работающих на частоте 1,8 ГГц. Это указывает на возможную оптимизацию для баланса производительности и энергопотребления.

Realme P3 показал следующие результаты в тестах производительности: 1 110 баллов в одноядерном режиме и 3 116 баллов в многоядерном. Устройству приписывают наличие 12 ГБ оперативной памяти. Ранее оно было замечено на платформе сертификации Eurofins с батареей ёмкостью 5 860 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Предполагается, что смартфон будет доступен в трёх вариантах конфигурации памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Варианты цветов включают Nebula Pink, Comet Grey и Space Silver.

 источник изображения: gizmochinaСписок камер для устройства RMX5070 указывает на основную камеру с разрешением 50 МП и фронтальную камеру на 16 МП. Бренд уже начал тизеры предстоящего запуска серии Realme P3 в Индии, так что в ближайшее время можно ожидать официального подтверждения основных характеристик.

#realme
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
2
В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
1
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
1
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
5
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
+
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
Sony может анонсировать ремастер Bloodborne на презентации State of Play
1
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
3
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
5
AMD наращивает производство процессоров с 3D-кешем на фоне повышенного спроса
2
Microsoft раскрыла новые подробности программы расширенной поддержки Windows 10
1
Эксперты нашли связь между самым известным хакером из РФ, американской ФБР и хакером Bratva
1
В России могут запретить закупать импортные станки при наличии отечественных аналогов
4
Для GeForce RTX 5090 подходят даже слабые устаревшие БП с тремя разъемами 8-pin
2
Производство станков в России в 2024 году увеличилось на 40 %
6
Apple выпустила обновление системы iOS 18.3 специально для iPhone 11 серии
+
Мод GTA: Stars & Stripes был закрыт, чтобы избежать возможных юридических проблем с Take-Two
1
ВС РФ начинают разворачивать в ряде регионов новые ОТРК «Искандер-1000»
+
«Росатом» ожидает разрешения ситуации с замороженными в США $2 млрд для строительства АЭС в Турции
1
Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики
1

Популярные статьи

Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
22
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
22
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
12
Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
5
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
3
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
36
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
63
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
38
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2

Сейчас обсуждают

VRoman
01:27
А зачем их использовать для освещения? У них задача подавать чисто синий свет (без фосфора) на матрицу экрана
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Лариса Абрамова
01:22
Хорошие игры заслуживают хороших продаж! Игра кажется достойным продолжением — она красивее, утончённее, кинематографичнее и удобнее, чем первая часть. Но в своей основе это всё тот же Kingdom Come: D...
Kingdom Come: Deliverance 2 всего за сутки разошлась тиражом в 1 миллион копий
Midnight Sun
01:20
Дремлет труся у дороги, снятся трусе перемоги
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Денис Панов
01:18
хз... играю в age of wonders 4 на ультрах на восьмиядернике упор в видеокарту...60-100 fps в 1440p
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
alljam
01:15
У икеевской 2700K - да видимо минус (не универсальные 3500K) - ее как бы одну поставить и будет слишком теплый желтый cвет, зато более безопасный для глаз. Хотите чуть более белый, смещайте в область...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Cowboy Huggies
01:07
Cледующая статья должна быть про сортиры, так как по мнению древних укропитеков это чудо света.
От древних купелей до советских хрущёвок - как чугунные ванны изменили повседневную жизнь
Medniy_Kuporoz
00:59
Amd не потянет пафтрейсинг, RR нет, fsr не длсс
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
dukenukemnever
00:50
Сосноли опять соснут)
Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
lеad
00:35
Я бы взял вместо монитора, точнее брал, но не понравилось - разрешение, размытость, мультяшность. Сдал в итоге
Совокупный убыток Meta* в размере $60 млрд может в 2025 году стать причиной провала Metaverse
Геннадий Ратин
00:34
Потому он и легендарный, в жизни нет, а легенд много.
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем