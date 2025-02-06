Серия Realme P3 готовится к запуску в Индии. Модель Realme RMX5070, вероятно, станет частью этой линейки. Она была замечена на Geekbench с неизвестным чипсетом, который может быть разогнанной версией Snapdragon 7s Gen 3 или совершенно новым процессором.

Серия Realme P3 скоро выйдет в Индии. Устройство под кодовым названием Realme RMX5070, которое, вероятно, станет моделью Realme P3, появилось на Geekbench, раскрыв свои ключевые характеристики. Согласно данным, смартфон работает на неизвестном чипсете. Возможно, это будет ускоренная версия Snapdragon 7s Gen 3 или совершенно новый процессор.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным бенчмарка, процессор устройства имеет основное ядро с тактовой частотой 2,3 ГГц, что немного ниже, чем 2,5 ГГц у Snapdragon 7s Gen 3. Кроме того, чипсет включает три высокопроизводительных ядра с частотой 2,21 ГГц (вместо 2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра, работающих на частоте 1,8 ГГц. Это указывает на возможную оптимизацию для баланса производительности и энергопотребления.

Realme P3 показал следующие результаты в тестах производительности: 1 110 баллов в одноядерном режиме и 3 116 баллов в многоядерном. Устройству приписывают наличие 12 ГБ оперативной памяти. Ранее оно было замечено на платформе сертификации Eurofins с батареей ёмкостью 5 860 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Предполагается, что смартфон будет доступен в трёх вариантах конфигурации памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Варианты цветов включают Nebula Pink, Comet Grey и Space Silver.

источник изображения: gizmochinaСписок камер для устройства RMX5070 указывает на основную камеру с разрешением 50 МП и фронтальную камеру на 16 МП. Бренд уже начал тизеры предстоящего запуска серии Realme P3 в Индии, так что в ближайшее время можно ожидать официального подтверждения основных характеристик.